科大教授演講自認曾擋在防暴警察面前　為示威者爭取撤退時間

有傳媒引述消息指，現年56歲的香港科技大學社會科學部講座教授李靜君，於前年11月底在台灣演講期間，承認曾在反修例示威期間，穿上反光衣並擋在防暴警察面前，為示威者爭取撤退時間，又指自己「做了很多事情，在香港法律下是被定義為非法」。東網正向科大及李靜君查詢回應。

據指，李靜君當時到台灣的中央研究院人文社會科學館出席台灣社會學年會，並以英語發表題為「時代革命：香港反送中運動的社會學反思」的演講。她發言時承認自己曾穿上「守護孩子」的黃色反光衣，用身體作為「人盾」，擋在防暴警察面前，為示威者爭取時間撤退。她又指自己做了很多在香港法律下，被定義為非法的事情，惟未有解釋做了甚麼。

李靜君演講時形容反修例示威為「革命性時刻」，又介紹示威者如何對抗警方，並分析「黃色經濟圈」、「非官方外交」、「鄰里自衞隊」等。她在總結形容「時代的革命」是「一場永久的革命」，沒有盡頭，港人須繼續建設香港，形容是建立共同體的過程。

李靜君曾於2017年，就理工大學移除「香港獨立」標語，與數十名學者聯署「支持港人對港獨可自由發聲，捍衞言論及學術自由」；去年5月出席美國「香港民主委員會」（HKDC）的網上論壇時指，不認為香港屬於中國，香港應是屬於全球。