海洋公園重生方案闖立會　議員關注水上樂園能否自負盈虧

涉款約68億港元的海洋公園重生方案今日（19日）在立法會財務委員會闖關，多名議員擔心水上樂園營運情況，有議員擔心疫情未過，水上樂園若未能如期在8月開放，恐影響未來營運；有議員則根據水上樂園每年開支高達3億港元，推算門票達270港元，質疑是否能吸引足夠人流，擔心水上樂園長遠不能自負盈虧，增加公園負擔，未來要再向立法會伸手拿錢，淪無底深潭。

立法會財委會今日討論重生方案的撥款，議員田北辰擔心，即將於今年8月開幕的水上樂園建築費用由22億港元超支至40億港元：「洗濕咗個頭係咪能夠收番錢？」他根據政府提交有關水上樂園的財政報告，推算門票平均要收每人270港元，才能應付報告中所估計的水上樂園每年開支3.45億港元，門票相當於目前入園玩一天的門票，質疑本地市民會否多次到訪，擔心水上樂園能否自負盈虧，又問假如日後入不敷出，會否承諾不會再向立法會要求撥款。

議員葛珮帆亦擔心，若疫情未止，海洋公園水上樂園未能如期於暑假開放，會否對撥款或往後營運有大影響；議員葉劉淑儀則認爲，水上樂園已經花費高達40億港元工程費建設，無理由不獲撥款支持樂園營運，強調港人本地遊玩地方不多。

商務及經濟發展局局長邱騰華回覆指，水上樂園對市民有吸引力。海洋公園主席劉鳴煒表示，對水上樂園能於今年夏天投入服務及營運有信心，若疫情能在下半年好轉，水上樂園投入服務後，其進帳對財務管理有正面幫助，公園會首先處理好請人及培訓等可控情況。

旅遊事務專員黃智祖補充，即使水上樂園因疫情而延遲開幕，預計頭幾年仍然經營困難，故撥款中已預留16.64億港元作為營運開支墊底，確保海洋公園能順利營運。