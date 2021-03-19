政Whats噏：花瓣掉落惹投訴　區議員討論木棉存留被圍攻

早春三月紅棉盛放，雖然畫面好靚，但有區議員話接獲居民投訴，木棉樹嘅落葉同花瓣令到行人路充滿污漬，竟然發起討論到底應唔應該留低木棉樹喎。此言一出，旋即被網民以及其他區議員圍攻，話大自然充斥萬物，人類應該學識同其他生物共存啊。

西貢區議員黎煒棠話有居民投訴，掉落嘅木棉花被行人踐踏、汁液四濺，令路上污漬斑斑。投訴人仲建議將木棉樹轉成其他品種。黎亦相當「配合」咁喺社交網站發起討論，就應否留低木棉樹而籲請街坊表達睇法。貼文喺短短3個鐘，已經吸引好多人留言。黎即刻「戴頭盔」，話唔會要求政府斬樹或者更換樹木品種，只係認為樹木係一個重要嘅社區課題，希望收集意見喎。

話說黎煒棠最近公布退出新民主同盟，而同為西貢區議員嘅馮君安，就算同黎係前黨友都無情講，指黎嘅「網上民調」好殘忍，直指大自然充斥萬物，人類只係其中之一，應該學識尊重其他生命。而九龍城區議員鄺葆賢就話，康文署講過唔會再種木棉樹，少一棵就係少一棵，以後都唔知仲見唔見到佢哋啊。更加有網民留言話，不如問吓「黎煒棠應該留下嗎？」呢個問題仲好啊！