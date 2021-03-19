逃跑避警時推跌路人　學生襲擊罪成還押

前年11月11日「大三罷」示威當日，一名男生被指在鰂魚涌逃避追捕時推跌一名女途人，在被警方制服時又掙扎。因此被控普通襲擊及抗拒警務人員兩罪，他否認控罪，經審訊後今日（19日）在東區法院被裁定兩罪罪成。裁判官劉綺雲不接納被告意外推跌途人的辯解，下令被告還押至4月7日判刑，期間為被告索取更生及勞教中心報告。

17歲被告梁肇鈞，報稱學生。他被控於2019年11月11日，在英皇道康山花園8座附近襲擊女子周月雲，及抗拒警員尹浩雲。

控方案情指，當日清晨6時許，警員乘警車到案發地點一帶巡邏，包括被告在內的數名人士見警車駛至便四散。警員感到可疑，遂警車追截。期間被告將一名迎面以來的女途人推在地上，他及後卻自己絆倒。警員上前制服他時，他又郁動手腳拒捕。

裁判官裁決時指，被告若只是無心之失，推了女途人，他理應停下並向對方道歉，而非繼續逃跑，認為被告辯解不可信。反之，裁判官接納警員的說法，裁定被告曾作出掙扎動作，又質疑被告聲稱在遭制服後，被防暴警用警棍打頭，卻又不在其口供中提及。裁判官在接納控方證供後，裁定被告兩罪成立。