今增10宗本地確診　Ursus Fitness再添3人染疫

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(19日)新增13宗確診個案。今日個案有3宗為輸入病例，分別從印尼及菲律賓抵港；10宗本地個案中有4宗源頭不明，其餘6宗為相關個案，包括3人與西營盤健身中心「Ursus Fitness」確診群組有關，分別為1名顧客及2名密切接觸者，該群組累計有138人染疫。至今本港個案累計11,364宗。

4宗源頭不明個案，包括1名在沙田新城市中央廣場2座12樓亞爾康有限公司工作的23歲男子，本月16日最後一天上班，家住海怡半島，其4名同住家人於上月已確診，該男子亦於上月3至18日送檢隔離，期間未有檢出確診，他至本月17日出現發燒，暫時未知他是受家人感染，或是一宗新個案，需要再監察他有否抗體，其工作公司及居住大廈都要強制檢測。

另一宗源頭不明個案涉及1名62歲家庭主婦，居住藍田平田邨平仁樓，平時會到藍田啟田商場潮福龍蝦專門店飲茶，亦有和鄰居交談。目前亦有1名街坊錄得初步確診。第3宗個案是太古坊港島東中心證券商任職的36歲IT職員，居於將軍澳日出康城領凱9座左翼。患者每周2次到鰂魚涌多盛大廈12樓的Joint Dynamics健身室健身，最後一次去是本月10日。健身室須關閉清洗，員工亦要接受測試。張竹君表示，有關個案為太古港島東中心第3宗確診，之前2宗個案均與「Ursus Fitness」群組有關，該大廈需要做第二次強檢。

1名71歲男子同樣確診但源頭不明，在屯門麒麟圍村口的和生飯店從事清潔等廚房雜工，居於屯門翠寧花園6座，他在本周一(15日)留樣本時，結果有不確定性，但最終仍確診，懷疑為較早前已染疫但無病徵。其工作的地點另有數名員工需要檢疫，故該地點毋須強檢。