12月份職位空缺按年跌36%　商用服務業空缺大減42%

新冠肺炎疫情下，本港最新失業率高企7.2%，創17年高位，政府統計處今（19日）發表去年12月就業及職位空缺的統計數字，指私營機構總就業人數下跌4.7%，即減少約13.2萬人，而職位空缺數目則為35,060個，較前年同期減少36%，約19,370個。其中專業及商用服務業情況最為嚴重，較前年同期激減42%，即減少2,540個職位空缺。

統計處資料顯示，去年12月35,060個私營機構職位空缺中，金融及保險業佔最多，有4,730個；其次則是教育業，佔3,800個。而住宿護理及社會工作服務業、專業及商用服務業、零售業，則分別佔3,600個、3,570個及2,910個。

不過，去年12月份所有選定行業的職位空缺數目均較前年同期減少，專業及商用服務業（清潔及同類服務業除外），較前年同期激減42%，減少2,540個職位空缺；其次為藝術、娛樂、康樂及其他服務業，較去年同期大減67%，減少2,180個。而餐飲服務業亦大減52%，減少2,040個；零售業則下跌40%，減少1,960個。另外，進出口貿易業亦減少1,570個，減幅為39%。

至於就業人數，所有涵蓋行業合共僱用約269萬人。大部分選定行業就業人數，與前年同期相比均有所減少，減幅最多為住宿服務業，就業人數減少7,900人，減幅為19.1%；其次是餐飲服務，減少31,800人，減幅為13.6%；進出口貿易業，減少50,800人，減幅為11.6%；批發業亦減少5,600人，減幅為10.1%；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業減少13,400人，減幅為7.5%。