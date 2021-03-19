政Whats噏：撥款未被進一步削減　區議員憂政府有後著

區議會由泛民揸莊，上任以嚟同政府嘅關係一向欠佳。政府去年就以抗疫為由，向區議會「開刀」，削減社區參與計劃撥款。但係今年令人出乎意料，政府並無進一步削減撥款。咁睇，政府係咪覺得自己抗疫方面已經做得唔錯？儘管有區議會主席額手稱慶，但亦擔心政府今次咁「順攤」，莫非留有後著？況且就算開咗水喉，然而疫情反反覆覆，都唔知有無機會用喇！

黃大仙區議會去年被削減嘅撥款金額幅度最高，大減145萬港元(5.4%)。區議會主席許錦成向東網表示，已經接獲秘書處通知，今年嘅社區參與計劃撥款同去年被削減後嘅金額差唔多。佢直言一直擔心今年會被進一步削減撥款，現時都叫做放心啲。仲隨即着手討論撥款分配，不過去年有部分批出嘅活動撥款，因應疫情都「用唔晒啲錢」，根據康樂及文化事務署報告，有大約500萬地區活動撥款無用到啊。而今年嘅疫情充滿變數，許錦成都唔排除啲錢仲有得剩。

至於觀塘區議會主席蔡澤鴻同樣坦言，疫情係最大阻礙，令好多活動都搞唔成。又指去年撥出嘅款項當中，預計真正用到嘅唔多於六至七成，認為今年好有機會出現第5波、甚至第6波疫情，到時「爆到七彩」，就算批咗錢都用唔着。蔡又直指民政事務總署署長謝小華作為撥款執行人，「規矩喺佢手上」，就算區議會希望向居民派發防疫物資，都被拒批撥款，對呢類情況都不容樂觀啊。

民政事務總署去年指，因應出現新冠疫情，有需要預留更多資源處理突發事宜。因此，需要增加社區參與計劃下嘅應急費用，令官員擁有使用款項嘅主導權。而撥畀區議會推行社區參與計劃嘅撥款額就有所調整。去年18區區議會被削減嘅金額高達1,370萬港元，各區被削減撥款嘅比率唔同，而頭三位分別係黃大仙、葵青同中西區。東網就今年情況向民政事務總署查詢，話因應疫情發展，政府仍然有需要預留更多資源，統一安排發放防疫抗疫物資。就此，喺2021至2022財政年度撥畀區議會推行社區參與計劃嘅撥款額，已經作出反映。