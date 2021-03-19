3少年連環劫3便利店　2人判教導所1人再押後

3名少年去年3月帶同牛肉刀，於短短兩小時內連環行劫屯門及元朗共3間便利店，並成功劫去其中2間便利店共逾1萬港元。他們早前承認兩項搶劫和一項企圖搶劫罪，其中兩名15歲及16歲少年今天（19日）在高院原訟庭被判入教導所，餘下一人則需繼續還押後至4月16日，等候進一步索取心理專家報告始判刑。

3名被告分別為現年16歲陳姓少年、16歲鄧姓少年及18歲邱日山。3人已輟學，案發時均無業，他們已向涉事便利店作出賠償。據庭上披露，陳及鄧均有吸毒習慣，陳的母親於數年前跳樓自殺過身，之後他由父親照顧；鄧的父母在他6歲時離婚，他現由母親照顧。

辯方強調陳、鄧二人因誤交損友，以及缺乏家長管教才誤入歧途。法官游德康接納二人過往無案底，且受到邱日山影響才犯案，遂判他們入教導所。至於邱姓被告，辯方指他患有專注力不足及過度活躍症，先天亦有閱讀障礙，若得到專業人士協助，則有望重回正軌。游官顧及邱的個人利益及社會利益，決定為他索取心理專家報告始考慮其刑罰。

案情指，去年3月2日凌晨約2時，陳及鄧戴上口罩衝入屯門景峯花園一便利店內，亮刀要求店員交出收銀機內所有現金，2人最終取走1500港元後離去，邱則在的士上「睇水」。約半小時後，3人移師到元朗傑文樓地下便利店行劫，這次陳及邱向店員假裝購買香煙，其後拔刀指嚇店員，鄧在的士等候，店員受驚大喊求救，3人最終未有得手便逃去。再約一個半小時後，3人到元朗萬昌樓地下便利店，以相同手法劫去約9400港元。3人於同月5日及6日先後被警方拘捕，警誡下均承認犯案。