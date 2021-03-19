官指3次抗警屬蓄意為之　技術員被判囚5星期

前年10月27日油尖旺區有示威集會，入夜後演變成衝突，期間一名男子被指在旺角被捕時反抗掙扎，因而被控抗拒警務人員。該男子經審訊後被定罪，今天（19日）在西九龍法院被判即時入獄5星期。裁判官黃士翔指被告3次反抗警員，不同意是電光火石之間的反應。

本案32歲被告梁霆，報稱任職資訊科技員。他被控一項控抗拒警務人員罪，指他在2019年10月27日，在彌敦道近奶路臣街交界，抗拒執行職責的警員A。

辯方律師求情指，被告已被還押12天，知道要為自己的行為承擔後果，但被告作為家中經濟支柱，如入獄將會失去現在的工作，希望法庭考慮判被告社會服務令，認為比起花費公帑留在監獄，以勞力履行義工服務會更有意義。

惟裁判官表示，被告第一次被截停後曾反抗，及後冷靜了一會，又再度兩次反抗，反映他有意作出這些行為。考慮當時的社會氣氛，當日亦有很多在場人士圍觀及指罵警員，被告奮力掙扎可能會影響他人情緒，引起衝突，故判即時監禁是無可避免。裁判官認同被告過往背景良好，常做義工，最終決定判被告監禁5星期。