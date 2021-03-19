葛師科墮投資騙局　官判先取1.96億賠償

知名中國官窰瓷器收藏家葛師科於前年底入稟高院原訟庭，聲稱墮入「倫敦金」騙案陷阱，被人騙款超過3.36億港元，向涉事的11名個人與6間公司興訟申索賠償。他早前先就涉及最初向他推銷「倫敦金」的首2名被告的部分指控申請勝訴判決，有關部分涉款約1.96億港元。高院法官歐陽桂如今（18日）頒下判詞，裁定葛就該兩名被告的部分指控勝訴，2人亦須支付逾16.2萬港元訟費予葛。

法官在判詞表示，今次葛斯科的申請主要針對首兩名被告龔浩然及林萬璋，要求法庭就針對2人涉及2016年至2018年2月間的部分指控，直接判處他勝訴，涉款約1.96億港元。款項當中有約1.01億港元是直接傳往林的戶口。2人一直都沒有律師代表，亦沒有向法庭存入任何答辯理據。

判詞指據原告的指控，案件涉及倫敦金騙案，最初是龔於2016年5月透過推銷電話聯絡葛，龔與林其後與葛見面並游說其投資倫敦金，最終葛在2016年至2018年2月，透過該2人投資了約1.96億港元。葛稱最終他沒有收到任何得益並發覺被騙，遂報警求助並向2人追討。判詞指兩名被告並沒有作任何抗辯，法官亦接納該些投資實屬詐騙，因此裁定葛在此部分的指控勝訴，並可取回款項。