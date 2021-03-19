金山郊野公園停車場驚現帶刺圍欄　疑誤傷猴子致皮開肉裂

繼西貢牛「531」慘被套上追蹤頸圈，金山郊野公園附近的停車場亦驚現帶刺圍欄，有長年於該處生活的猴子疑被誤傷，傷口皮開肉裂，讓人觸目驚心。有關注組織批評於動物經常出沒之處設置帶刺圍欄，必然會誤傷動物，做法極不理想。本報正向漁護署查詢。

市民王先生日前與朋友到金山郊野公園遊玩，驚見公園附近、即位於大埔道的停車場竟加裝不少帶刺圍欄，他眼見不少猴子爬上該些帶刺圍欄，當中有數隻猴子發生打鬥，有猴子在走避時被勾傷。

王先生續指，有猴子大腿上有傷，傷口仍然連着皮毛，皮開肉裂的情形令他非常吃驚。加上有不少經常去公園看望猴子的人向王先生表示，近日公園很多猴子受傷，而傷勢更是以往未見過，令他懷疑猴子受傷與帶刺圍欄有關。

NPV非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪透過相片看過猴子的傷勢，他直言雖未能百分百肯定，但猴子極有可能是被圍欄勾傷。麥提到，野生動物受傷，若無人治理，傷口會變大及變差，對有人於經常有猴子出沒的地方設置帶刺圍欄，他大感驚訝，直斥此舉為猴子帶來極大危險，做法非常不理想，擔憂往後有其他猴子被帶刺圍欄所傷。