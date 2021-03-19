警開槍制止偷車擒兩匪　被告分別判監6年和27個月

兩名裝修工於前年在葵涌企圖偷車時被警方發現，警方試圖拘捕他們時，其中一名賊人掙脫及登車，更開車駛向一名警署警長。警署警長開了3槍，射傷該名賊人，終把兩人拘捕。警方經調查後，發現受傷賊人涉及另一宗偷車傷人案。受傷賊人早前就兩案共承認盜竊、危險駕駛、串謀有意圖而傷人等共26項控罪，今（19日）在區院被判監禁6年，出獄後須守2年停牌令。他的同黨亦承認兩項控罪，被判囚27個月。

兩名被告依次是陳傑瑛（28歲）及陳偉堂（43歲）。就警員開槍之案件，首被告承認盜竊、企圖盜竊等19項控罪，次被告則承認企圖盜竊及襲警兩罪。至於另一宗偷車傷人案，首被告則再承認盜竊、串謀有意圖而傷人、傷人等7罪。首被告的右腋下及左手臂中槍受傷。

案情顯示，首被告於2019年10月至11月接連偷走兩輛私家車及兩個車牌，並在所盜車輛上換上不同車牌。同年11月16日清晨，警方在葵涌追蹤到兩名被告與失車。警署警長冼大敢及隊員截查時，次被告舉起螺絲批欲施襲，首被告登上失車後駕駛，一度朝冼的方向駛去，冼舉槍警告不果，隨即連開3槍，最終被告的車撞上鐵欄停下。事後警方發現首被告另涉2019年一宗傷人案，一名麵包店東主在西貢幾乎被私家車輾過，車上當時有首被告和兩人，他們後來試圖搶的士逃走。

法官判刑時，斥責首被告的行為極度危險，指他遭遇警方截查時，掙脫後駕駛失車，不但做出高速下倒車、調頭等危駕行為，更試圖撞向次被告及警察。即使警署警長擎槍警告，並連開2槍，依然無法停止首被告，直至開出第3槍後，首被告的車撞上欄杆始停下來。加上失車內被搜出開山刀，增加犯案風險，認為都是加刑的因素。