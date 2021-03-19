財委會通過將軍澳公屋發展工程　涉款25.8億元

立法會財務委員會今午(19日)召開會議，會上通過涉款25.84億港元的將軍澳公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程。有議員關注區內的社區配套不足的問題。

議員容海恩關注魷魚灣邨以西的新用地策劃，她留意到該處將會有4幢新樓宇落成，但有關福利和零售的設施只得1座，而寶林邨商場老化，若再連同魷魚灣邨新公屋居民在內，擔心設施需求不足以負荷密集的人口遷入。議員謝偉銓表示支持項目，因房屋問題是重中之重，不過一直得不到共識，他希望政府有關部門能檢視問題。

議員鄭松泰則關注該區的社區配套問題，他曾在工務小組委員會上詢問有關魷魚灣邨的收地問題，又指寶林邨比較多長者居住，再加上該條屋邨早上道路繁忙，政府有否需要就交通配套上的設計作重新規劃和新評估。

運輸及房屋局總土木工程師(工務計劃)康榮傑回覆指，該區除了寶林邨商場外，亦有新都城商場滿足居民需要，政府同時已請了顧問聘公司檢視居民需求，零售和社福設施，如安老院舍，是經顧問公司研究後而釐定興建。

土木工程拓展署土木工程處處長胡國源說，魷魚灣邨公屋將於2030年落成，距離寶林港鐵站大約630米，預料大部分住戶會步行前往港鐵站，將來會加強行人過路設施。

另外，會上也通過西九龍填海計劃及荃灣及葵涌鹹水供應系統改善工程，分別涉款3.3億港元和近3.5億港元。