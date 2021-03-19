移民查詢及委託宗數近月激增30%　顧問提醒兩地差異或難以適應

本港近期再爆潮民潮，有移民顧問透露，今年初至今所接獲的移民查詢及委託宗數，較去年9至12月大增至少3成；惟提醒港人移居外地前要做好心理準備，坦言曾有港人抵埗後發現難以適應，最終被迫放棄移民大計。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，近期多個調查均指出有不少人正計劃移民，而其公司的數字亦反映有關情況。他透露，今年由1月至今所接獲的移民查詢及委託宗數，較去年9月至12月大增3成；又指市民去年普遍以查詢為主，惟踏入今年尤其是農曆新年後，查詢及委託個案雙雙錄得明顯上升，當中主要涉及年輕人和中產家庭。

張指出，除了有不少持英國國民（海外）護照（BNO）市民查詢有關移民英國事宜外，近月市民亦對移民加拿大和澳洲的興趣大增。但他提到，雖然近期有不少海外國家推出針對香港人的移民政策，但各國主要以吸納精英和年輕人加入當地勞動市場為主，在投資移民或企業家移民等的門檻未有明顯放寬。

他又提醒有意移民的市民，要有心理準備接受兩地在文化等多方面存有差異，在當地勞力市場的競爭力亦可能不及在香港等。他透露，以往亦曾出現個別個案，有港人抵埗後發現未能適應外國生活，最終決定折返回港，放棄移民大計。