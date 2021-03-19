華大基因再擺烏龍　近2800人收不到檢測結果　食衞局發警告信

華大基因再出錯！食物及衞生局昨(18日)定期查核新冠肺炎檢測系統數據時，發現化驗承辦商「華大基因」在上載檢測結果時出現人為錯誤，導致系統未能向有關市民發送無染疫檢測結果的通知短訊。食衞局稱，是次錯誤輸入資料為華大基因近期第二次同類型事件，情況極不理想，已發出警告信責成華大基因嚴肅跟進，包括加快落實相關改善措施；如情況於短時間內沒有改善，食衞局會按合約作進一步的跟進行動。

事件涉及於上月28日至本月2日期間向醫院管理局或衞生署遞交的近2,800個深喉唾液樣本。據局方了解，相關樣本早於本月上旬已完成檢測，所有結果均為未有染疫，然而，有關人員於輸入日期時出現人為錯誤，致系統未能適時向相關市民發送檢測結果的通知短訊。局方已要求華大基因覆核相關檢測結果，並修正登記資料。個別市民會經電話短訊收到系統自動發出載有早前檢測的結果。

局方稱，是次事件並不涉及檢測的準確性或有效性，亦沒有遺失檢測人士的資料，但事件對受影響的市民造成不便，局方表示抱歉。食衞局亦正審視電腦系統的設計及與各化驗承辦商商討，加強防範錯誤輸入資料的可能性。