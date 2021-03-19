12人打疫苗後送院　其中17歲男接種復必泰後失去知覺

新冠疫苗接種接連出事！政府表示，昨日12人打疫苗後送院，當中10人已經出院，但有一名60女子及一名47歲男子則留院觀察。另有一名17歲男子昨於荃景圍體育館接種復必泰疫苗後，感到腹痛及失去知覺。他於上午11時15分被送往仁濟醫院，情況穩定。經治療後，毋須留院。

昨日打疫苗後送院的個案，涉及6男6女，年齡介乎17至69歲，當中9人打復必泰疫苗，3人打科興疫苗。他們打疫苗後出現的副作用包括血管迷走神經性昏厥、敏感、感到腹痛及失去知覺、頭痛、暈眩、噁心、血壓上升、胸部不適、呼吸急促、出疹、發燒、感到痕癢及左半身麻痹等。

另外，昨日(18日)有39人打疫苗後中風或缺血性心肌梗塞，需轉介入深切治療部、急性中風加護病房，以及心臟加護病房治療，但當局未有解釋相關個案曾否接種疫苗。

今日(19日)有27,500名市民接種了第一劑疫苗，當中11,800人打科興疫苗，其餘15,700人打復必泰疫苗；目前累計約304,100名市民已接種第一劑疫苗。今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為84%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。