增6幢大廈2工作場所及2校被納入強制檢測

政府昨晚(19日)深夜表示，已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處9個指明地方的人士及曾在健身中心工作的人士（下稱「受檢人士」），接受2019冠狀病毒病核酸檢測，以及繼續賦權註冊醫生於2021年3月20日至4月2日的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上2019冠狀病毒病的人接受檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

昨日有7個符合上述準則的指明地方被納入強制檢測公告。當中，由於鰂魚涌華蘭路18號港島東中心不同樓層近期出現數宗個案，整幢大廈會被納入強制檢測公告。另外，由於深水埗廣利道4號1樓深水埗浸信會幼稚園及九龍塘羅福道4-6號國際英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該校亦被納入強制檢測公告。

針對與健身中心相關的群組爆發，所有於指明期間曾在香港任何一間健身中心工作或值勤的人士，須繼3月12日的強制檢測要求後，進行第二次強制檢測，以及早堵截社區傳播鏈。

納入強制檢測公告的大廈名單

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港九龍藍田安田街 18 號平田邨平仁樓

2. 香港新界屯門豐安街 2 號翠寧花園 6 座

3. 香港西營盤第三街 88 號星鑽

4. 香港鴨脷洲海怡路 21 號海怡半島 3 期美浚閣

5. 香港新界天水圍天秀路 15 號天富苑齊富閣及善富閣

B. 出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 香港新界沙田沙田鄉事會路 138 號新城市中央廣場 2 座 12 樓艾奕康有

限公司

2. 香港鰂魚涌華蘭路 18 號港島東中心

C. 其他

1. 香港九龍深水埗廣利道 4 號 1 樓深水埗浸信會幼稚園

2. 香港九龍九龍塘羅福道 4-6 號國際英文幼稚園