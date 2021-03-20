跨部門巡查尖沙咀區場所　拘食肆犯禁負責人票控21人

尖沙咀分區雜項調查隊聯同衛生署控煙酒辦公室，昨晚(19日)巡查區內食肆、酒吧及派對房間，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，執法人員發現一間位於赫德道的酒吧內有2男1女(32至56歲)在禁煙區吸食水煙，違反吸煙（公眾衞生）條例，遂向相關違例人士發出定額罰款通知書。一名44歲男負責人則涉嫌「協助及教唆顧客於法定禁煙區內吸食水煙」，將會被發出傳票。

其後，在寶勒巷一食肆內發現食客超過4人一枱，一名41歲男食肆負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，而食肆內17名顧客（11男6女，年齡介乎26至56歲），則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。執法人員將向該名男負責人發出傳票，並向其他顧客發出定額罰款通知書。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。