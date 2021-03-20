警挫黑幫氣燄 反轉西九搗無牌樓上吧等場所拘86人

鑑於近日西九龍區發生嚴重黑社會罪行，警方西九龍總區反三合會行動組聯同旺角警區探員，於過去一連2日，在區內進行「犁庭掃穴」反罪惡行動。探員突擊搜查區內多個由黑幫控制的非法場所，搗破2個毒窟、1個非法賭檔及3間無牌樓上吧。行動中合共拘捕86人，包括64男22女(17至66歲)，他們涉及的罪行分別為非法禁錮、傷人、販毒、藏毒、經營賭博場所、無牌賣酒等。

當中部分經營非法場所的負責人，亦涉嫌觸犯「停業令」被捕，而大部分有份參與被捕人士，亦涉嫌觸犯禁聚令，警方將會向他們發出定額罰款通知書。與此同時，警方於行動中，檢獲4部釣魚機，約值1.4萬港元毒品、約8千港元現款及大批酒類飲品。大部分被捕人士仍被扣查。

西九龍總區刑事部鍾雅倫警司表示，警方絕對有能力及決心打擊任何黑社會活動，並對黑社會罪行採取零容忍，並繼續嚴正執法。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。