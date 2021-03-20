東方日報A1：民調指150萬人想移民　早走早着

最新民意調查發現，5個港人就有一個將會移民！本港經歷暴疫兩年，經濟陷入衰退困局，失業率更創下近17年來新高，民怨沸騰，港府挽救前景無力。逾兩成受訪市民表示有計劃永久離開香港。以此推算，即高達150萬人將會移民離港。在有計劃移民的受訪者中，更有四分之一人表示正準備離開，甚至是已準備好隨時離開。有學者認為，數據顯示市民對香港未來不抱希望，認為政府未能解決樓價高企問題之餘，而且抗疫無能，年輕人前景暗淡，導致他們萌生移民念頭，又認為大批人計劃移民是極為不祥的信號，促政府重視問題。

香港民意研究所在本月15日至18日期間，成功在網上訪問5,697名年滿12歲的香港居民。調查發現，多達21%受訪者表示有計劃永久離開香港，而民主派支持者中有30%人計劃移民，非民主派方面亦有14%。

民主派支持者中，有52%人表示個人自由變差最促使他們設法離開；其次是香港的政治變差，達27%。至於非民主派方面，除了同樣會受個人自由影響外，較多人在決定移民時會同時考慮個人生活水平、家人前途，以及本港經濟前景等因素。

香港中文大學社會科學院客席講師葉國豪分析，研究揭露多於五分之一人有計劃永久離開香港，比例上不算低，而且較以往其他同類型調查數字高，反映市民當前對本港前景和未來發展感到失望；又提到在非民主派支持者當中，亦高達14%人有計劃離開，可見涉及政治以外的因素，認為情況值得政府重視。

他指出，有意移民的人數比例高，對本港未來發展並不理想，加上年輕專業人士的移民成本較低，估計他們移民到外地後，未來不會再返回香港發展。

葉強調，本港未來經濟發展需要願意以香港為家的人才，認為今次調查向政府發出一個不祥的信號，預期政府未來管治困難將會增加。他又提到，過去其他研究指出，本港年輕人正面對樓價高、缺乏社會流動空間等問題，形容他們「睇唔到前景」，而政府過去未必有實際政策，能夠協助他們向上流動。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則指，今次民調值得關注的是，非民主派支持者或不熱衷政治人士的移民傾向大增。他指出，本港自反修例風波起經濟一直備受重創，加上政府應對疫情無能為力、一塌糊塗，「清零」、通關無望，更「打爛大量市民飯碗」，令不少港人對港府管治失望、對香港前景不抱信心，自然產生移民念頭。

陳續指，移民外地可用較低樓價「上車」之餘，同時享受更好居住環境，批評現屆政府過去多年仍未能解決樓價高企問題。他又指，有能力移民者主要是中產和專業人士，擔心本港未來會出現人才、技術和資金外流，而且他們亦在納稅人中佔重要部分，憂慮將間接加劇香港在老年化下的社會福利問題。

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