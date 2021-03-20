東九龍冚賭掃蕩2犯禁派對房間　13人被捕15客收告票

警方東九龍總區刑事部聯同機動部隊及所屬警區，昨日(19日)展開代號「勇爵」的反罪惡行動，搗破1個懷疑非法麻雀賭檔及2個派對房間。

行動中，共拘捕12男1女(20至53歲)，涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌售賣酒類飲品」、「藏毒」、「販毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）等。警員亦向涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）的12男3女(20至57歲)發出定額罰款通知書。

警方檢獲約值11萬港元的懷疑毒品、現金約7000港元、2部釣魚機、1張麻雀枱和一些賭博工具等。8男1女現正被扣留調查，其餘4名男子現正保釋候查，須於4月中旬向警方報到。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。