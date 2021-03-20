日出康城領凱第9座　檢測1235居民部分樣本未有結果

政府自昨日(19日)下午8時起限制在將軍澳指明「受限區域」（即將軍澳康城路1號日出康城領凱第9座）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府今日(20日)上午約7時30分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。

自今日上午約7時30分起，將軍澳指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。截至今日凌晨2時，1,235名居民接受檢測，當中有小部分樣本仍待測試結果。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約450戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。