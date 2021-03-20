玩具設計師急性肝衰竭　兩星期內需換肝續命

乙型肝炎可致急性肝衰竭，47歲玩具設計師陳澤棠本身是乙型肝炎帶菌者，有定期身體檢查，情況並無大礙，惟於本月初突感腹痛及腰痛，遂到聖德肋撒醫院（俗稱法國醫院）進行身體檢查，始發現乙肝發作，已迅速惡化至急性肝衰竭，現已轉至瑪麗醫院留醫。醫生表示，陳的肝功能僅剩餘五成，如未能覓得合適肝臟換肝，料僅餘兩星期壽命。其家人現急求任何血型、身體健康、沒有煙酒習慣、BMI低於30的18歲至60歲有心人可以捐肝，拯救陳澤棠一命。

陳澤棠的太太Crystal稱，丈夫不煙不酒，而且有運動習慣，喜歡行山，遊水及健身，一直以來有進行定期身體檢查，惟上年因疫情緣故未有進行。直至本月初，丈夫突感腹痛及腰痛，其後眼白泛黃，遂到法國醫院求醫及檢查後，發現是急性肝衰竭，肝酵素更超標40倍達2000度，急需換肝。

她續稱，陳在法國醫院留醫期間，情況一直未有好轉，經轉介後建議他轉往公立醫院作治療，昨已轉往瑪麗醫院。她又指丈夫是AB型血，輪候屍肝排在第一位，惟醫生直言本港AB型血屍肝罕見，一年都未必有一宗捐贈。

夫妻二人亦育有一名10歲兒子，Crystal說，自入院後兒子每日以淚洗面，雖然夫婦二人都有工作，但丈夫是經濟支柱，平日亦與兒子行山玩樂，形容是個好爸爸。

她續稱，由於疫情期間，公院未能安排到病房探病，昨日(19日)僅以視像通話交流，丈夫可以簡單對話，但神志不太清醒，視力模糊，更有肺花現象，家人和朋友正在醫院輪流檢查是否適合捐肝。

陳澤棠的家人盼有心人捐出部分肝臟，或獲離世者家屬捐出屍肝，有意者可聯絡陳太：9860 8919；或可致電瑪麗醫院熱線2255 3838。