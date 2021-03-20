陳肇始指逾30萬人接種疫苗 仍避談誘因 專家：打一針者前功盡廢

食物及衞生局局長陳肇始在一個電台節目中表示，本港已經有超過30萬人接種了第一劑新型冠狀病毒疫苗，當中，約有21萬人接種科興；9萬人接種復必泰、即BioNTech疫苗。對於近期接連有嚴重異常事故，陳指政府的專家委員會會評估相關異常事件，研究與疫苗接種有無因果關係，談及接種疫苗的誘因時，她指疫苗接種比率十分重要，但措施仍欠奉。許樹昌則呼籲接種者應繼續打第二針，否則會前功盡廢。

許樹昌今日(20日)出席一個電台節目時表示，如果接種者只打第一針，而不接種第2針，保護力會不足，便會前功盡廢。 而接種兩劑新冠疫苗後，一般在2星期後抗體水平會比較穩定，具較佳保護力，但隨着時間延長，保護力亦會下降，目前暫不清楚疫苗的抗體可以維持多長時間，他建議接種者短期內仍需繼續戴口罩，和做好個人衞生。

許引述醫管局2019年的統計，本港65歲以上人士每日有14人死於心血管病；7人死於急性中風，因些若有高危因素，自然死亡仍然存在，接種疫苗不會減低自然死亡率。

至於本地疫情，許樹昌表示，近日本地個案雖有回落，但不明源頭仍超過確診個案的20%，僅健身中心群組已錄得超過130宗確案，需要繼續小心追蹤及防疫。

另外，政府宣布考慮推出打疫苗的誘因措施後，各方熱議疫苗護照。食物及衞生局長陳肇始今日(20日)表示，政府與其他地區商討通關往來的先決條件是本地疫情控制及疫苗注射比率，她沒有透露地區，而出席同一活動的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌就指，本港可與新加坡、泰國、新西蘭等地商討，如打疫苗者可在6個月之內，彼此往來毋須隔離檢疫。