公園突裝帶刺圍欄猴子「屁股開花」　市民轟漁護帶頭虐畜

漁農自然護理署帶頭虐畜，署長梁肇輝難辭其咎！該署繼為西貢「531」牛套上追蹤頸箍令其嚴重不適後，又在金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場加裝帶刺圍欄，疑誤傷長年於該處生活的猴子，有猴子的傷口皮開肉裂、狀甚驚人。漁護署回覆東網查詢時，承認於今年2月底於該停車場圍欄加裝棘線，辯稱已考慮猴子安全，近日並無發現有猴子因棘線而受傷，僅指會密切留意有關情況。

有市民昨日(19日)向東網透露，路經鄰近金山郊野公園的大埔道停車場時，發現該處加裝帶刺圍欄，有猴子爬上該些帶刺圍欄，繼而被勾傷，批評有關設施「無腦」。有猴子的傷口仍然連着皮毛，皮開肉裂，狀甚駭人。

漁護署回覆東網查詢時稱，鑑於曾有人擅闖停車旁的圍封範圍、破壞內裏設施，故於本年2月底於停車場旁邊的圍牆加裝棘線，以作保安用途。該署辯稱，在決定採用何種設計時，猴子安全是重要考慮，又提到猴子不時因族群或食物而發生打鬥，亦有機會因車禍等意外而受傷。若然接報有猴子受傷，該署會派員到場了解，傷勢嚴重的，會送往動物管理中心作檢查及治療。

該署續指，有定期監察位各個郊野公園的猴群，包括大埔道停車場一帶的猴群，而根據近日記錄，並無發現猴子因棘線而受傷，會密切留意有關情況。

NPV非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪直斥當局做法不理想，難以理解相關做法，認為此舉為猴子帶來極大危險，並直言「在經常有動物出沒的地方，加設帶刺圍欄，早晚會令猴子受傷。」。