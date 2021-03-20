九巴擴展屯元天雙向分段收費　新增17條路線納入計劃

九巴去年8月推出元朗、屯門及天水圍三區雙向分段收費的短程車資優惠，涉及17條巴士線。九巴表示，下月4日起將新增17條線納入有關優惠計劃，令計劃擴展至涵蓋34條路線。新覆蓋地區包括屯門碼頭、兆康、三聖、黃金海岸及天水圍北一帶，並在指定巴士站內增設多18部八達通拍卡機，新增的短途收費介乎4.6港元至5.6港元。

新增17條路線包括屯門區內的52X、61M、60M、60X、61X、263、59M、59X、57M、66M、66X、258D、67M及67X，以及天水圍區3條路線，包括265B、269M及276B。九巴指會因應該些新增路線，會在相關18個車站內增加八達通拍卡機，合共53個，市民上車支付全程車資後，再在分段收費區內落車，以八達通拍讀卡器，即可獲退回多付的車資。

運輸署早前亦透過文件向元朗區議會交代相關優惠，指為避免上述安排實施後，短途乘客會對現時長途乘客構成影響，署方已要求九巴在推行分段收費措施初期，安排3部後備車輛作應變調配。該署亦已要求九巴密切監察新分段收費實施後乘客需求及出行模式變化、相關路線行車時間及運作情況等。視乎需求，該署會要求九巴將增調後備車輛的安排恒常化。