陰囊割破遍體鱗傷　貝澳水牛深切治療個多月逐步康復

貝澳上月一頭雄性水牛被發現身受重傷，有關注組織一度懷疑傷勢是人為所致，當時警方及漁農自然護理署均回覆指，相信水牛的傷勢是由牛隻打鬥所致。受傷水牛「孤獨精」其後由漁護署牛隊帶回農場進行醫治。東網再向漁護署了解涉事水牛近況，漁護署回覆時表示，水牛經手術治療已康復，目前仍接受觀察，稍後將放回原有棲息地。

離島大嶼山愛護水牛協會上月7日收到市民報案，指在貝澳發現一頭雄性水牛身受重傷，全身遭割傷，性器官被摧殘，陰囊被劃破，睾丸外露且有多個疑似被捅破的傷口，不排除是人為所致。協會曾表示，受傷雄性大水牛「孤獨精」約12至14歲，棲息於羅屋和貝澳沙灘一帶邊緣濕地，個性特別害羞，喜歡獨來獨往。

警方當時接獲報案，經調查後相信是牛隻打鬥所致，案件列作「發現受傷動物」。漁農自然護理署亦相信該水牛的傷勢是由牛隻打鬥所致，而非人為造成，如有需要，會協助警方調查。

漁護署牛隊於上月8日把受傷水牛「孤獨精」帶回農場進行醫治，以及進行切除睾丸手術。漁護署最新回覆指，涉事水牛經手術治療已康復，現於漁護署轄下的打鼓嶺行動中心接受觀察，稍後將放回原有棲息地。