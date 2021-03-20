港首宗打復必泰後死亡　再挫接種信心　疫苗預約冷淡

本港昨(19日)現首宗接種復必泰疫苗後死亡個案，再挫港人接種新冠疫苗的信心，供19間接種復必泰疫苗的社區接種中心，僅得養和醫院的預約已滿額。至於事故多發的科興疫苗，大量預約時段反應冷淡，8間接種中心均有日子可供預約。連日來市民已避打出現多宗死亡個案的科興疫苗，接種復必泰疫苗昨亦現死亡個案，「有針無人打」的情況恐進一步加劇。

東網記者今(20日)早11時許進入預約系統，19間供復必泰疫苗的社區接種中心，有2間全亮「綠燈」，即有大量名額可供預約，包括上水龍琛路體育館及大埔墟體育館。鴨脷洲體育館及彩虹道羽毛球中心除了下周二（23日）已滿額外，其餘日子都亮「綠燈」。另外，西灣河體育館、養和東區醫療中心、曉光街體育館、界限街體育館(一號及二號)及元朗體育館由本月31日至下月10日都有大量名額可供預約。

至於供科興疫苗接種的8間中心，有3間全亮「綠燈」，包括：林士德體育館、將軍澳體育館、及友愛體育館；僅得香港中央圖書館(展覽館)有較多人預約，由明起（21日）至下月3日已有部分日子亮起「紅燈」及「黃燈」，即已滿額及少量名額。