83歲婆婆窮困靠執二手飯充飢　社企推愛心飯堂送暖

一名靠食二手飯維生的婆婆，早前透過社區飯堂終吃上一頓飽飯。（銀杏館Facebook圖片）

政府缺乏支援基層市民，草根階層生活苦不堪言。一名83歲婆婆每日以食「二手剩飯」為生，過着窮窘和捱飢抵餓的生活。她稱已無暇理會食物衞生問題，直言「肚餓起上嚟都無辦法」。有社企推出「愛分享社區飯堂」服務，提供免費午餐和晚餐予長者、露宿者及綜援家庭等基層人士，終令婆婆脫離食二手飯的生活。

早前有報道指深水埗西九龍中心8樓的美食廣場，每天都有以食「二手剩飯」為生的人士，情況令人心酸，社企銀杏館早前接觸該美食廣場附近商戶，冀他們可協助宣傳社區飯堂計劃。銀杏館今(20日)在Facebook發文表示，近日有一名83歲的婆婆申請該計劃，雖然已到頤養天年的年紀，惟婆婆透露自己生活朝不保夕，近月更一直都靠「二手飯」充飢。

被問及疫情肆虐，會否擔心「二手飯」衞生問題，婆婆就哀嘆「肚餓起上嚟都無辦法啦」。婆婆申請計劃當日，更揹住一大袋衣物，她稱該些衣物是別人轉贈，自己有時會在街上擺賣，但並非經常有生意。

銀杏館指出，婆婆現時已申請社區飯堂的「飯卡」，近日都到飯堂吃飯，終於吃到一餐熱食的婆婆露出難得笑容，滿足表示：「唔使再去食二手飯啦，今天個餸好好味呀」。