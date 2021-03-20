貨運量下跌　陳帆：正研稅務優惠誘航運業落戶香港

航運業是貿易及物流業的重要支柱，運輸及房屋局局長陳帆今日(20日)在網誌中提及，新冠肺炎疫情下全球供應鏈受阻，去年全年香港經陸路、空運和水路運輸的貨運量分別錄得7.7%、6.0%和5.3%的跌幅。他透露港府正研究為航運業提供進一步稅務優惠措施，預計在今年下半年完成工作，隨後會向立法會提交有關法例的修訂建議。

陳帆表示，港府繼去年6月和7月通過法例修訂，為船舶租賃和海事保險業務分別提供免稅和半稅優惠，目前正研究進一步稅務優惠措施，吸引更多航運業務委託人(例如船舶管理人、代理及經紀)落戶香港。去年成立的海運業務委託人專責小組，會研究稅務寬減建議的經濟影響和細節和提供意見，以制定法律框架，為海運業務委託人推行稅務寬減，預計在今年下半年完成工作，然後會向立法會提交有關法例的修訂建議。

港府又將優化香港船舶註冊處的服務和覆蓋面，今明兩年將增設4個區域支援團隊，包括悉尼、三藩市及東京(2021年)及多倫多(2022年)。另外，波羅的海國際航運公會(BIMCO)亦於去年9月，正式把香港列為繼倫敦、紐約和新加坡以外，第4個海事合約標準爭議解決條款中的仲裁地，有助提升香港在海事爭議解決及仲裁方面的國際地位。

物流方面，港府已於去年10月正式推出總值3億港元的「第三方物流服務供應商資助先導計劃」，鼓勵物流業透過科技應用提升效率及生產力。計劃以「一比一」配對原則，為每間合資格的第三方物流服務供應商，提供合共高達100萬港元的資助。有關計劃現正接受申請，業界反應踴躍，預計可惠及約300間物流企業。截至3月1日，已通過資助29個項目，涉及款項約港幣2,100萬港元。