流淚牛頸箍未除　漁護雙重標準任佢噏　學者斥上級陳肇始同塞責

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，勒頸不適之下更數度流「牛淚」，事件引起公憤，惟漁護署至今仍拒為其拆除頸圈，漁護署署長梁肇輝責無旁貸。有學者批評該署一方面拯救因打鬥而令其陰囊割破、遍體鱗傷的貝澳水牛「孤獨精」，一方面又對西貢「531」牛的頸圈之苦視若無睹，是雙重標準表現，又狠批該署上級部門食物及衞生局辦事不力，炮轟局長陳肇始防疫不力之餘又懶理動物生死，「大事小事都做唔好！」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，漁護署為實驗而只為一隻牛加裝令其痛苦的頸圈，無疑是把該牛當成「白老鼠」，牛隻更表現難受，甚至落淚，批評該署無疑是帶頭虐畜。他又指署方一方面救治貝澳水牛「孤獨精」，令牠從奄奄一息到逐漸康復；一方面又加害於西貢「531」牛，形容是雙重標準的表現，質問是否要等「531」牛樣奄奄一息才收手。

他續批評，該署在各界人士抨擊之下仍拒拆除，直言做法離譜，「真係冥頑不靈」。他又指該署遞屬於食衞局，直斥是上樑不正下樑歪。他直斥陳肇始敏感度不足，如得悉事件後應立刻制止下屬，又認為她在防疫及疫苗計劃方面一團糟，保護動物又辦不到，大小事無一件做得好。

立法會研究動物權益相關事宜小組委員會成員葛珮帆則稱，已要求該署盡快拆除頸圈，並促該署要從愛護動物角度出發去做該些實驗，不要再令牛隻受傷。