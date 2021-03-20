訛稱代購模型呃7.5萬元　網店負責人涉16案被捕

警方於年初接獲多宗懷疑網購騙案，受害人去年3月至11月期間經不同網上平台接觸到一間叫GK Zone的網店，該網店聲稱可協助預訂動漫同玩具模型，但要求受害人預先付款，然後等待貨品寄出。受害人其後分別透過轉數快或銀行過數方式付款，惟該網店以受疫情影響等不同藉口，遲遲未有向受害人提供所預訂的模型，最終甚至失去聯絡。

荃灣警區刑事調查隊麥海文督察表示，警方經過深入調查，昨日(19日)掩至將軍澳區拘捕一名姓曾(31歲)網店男負責人，涉嫌以欺騙手段取得財產，同時在其住所檢取匯款單及手機，相信與案有關，案件由荃灣警區刑事調查隊跟進，不排除案件涉及其他受害人。被捕男子已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

荃灣警區刑事(調查)總督察管泓珊指，被捕男子涉嫌與全港至少16宗同類型案件有關，受害人年齡介乎18至46歲，損失金額由250港元至10,400港元不等，總共涉款約7.5萬港元。

警方呼籲，任何人士若在去年向涉案的網店購買玩具或者模型，之後與網店失去聯絡，請與荃灣警區刑事調查隊聯絡。警方同時提醒市民，網上購物應光顧信譽良好的商戶，盡量選擇貨到付款或當面交收。如懷疑受騙，請即報警或致電「防騙易」熱線諮詢。