疫情下升學路向受衝擊　院校籲同學保持正面心態面對未來

新冠肺炎疫情影響，各行各業都有不同轉變，例如以往香港人習以為常的旅遊業式微，航空業大受打擊，相信不少莘莘學子都對未來升學路向有所懷疑，自己的生涯規劃是否能符合未來求職所需？對於疫情底下的「新常態」，浸大持續教育學院今日（20日)就透過網絡舉辦網上入學資訊日，其中就有講座提及到關於「新常態下的升學規劃」。

有同學認為現時情況是「絕處逢生」，只要保持態度正面，裝備好自己，絕對可以把握好機遇；而講者就指出，未來有6成工種仍未被發掘，同學可多作嘗試，趁現在累積個人資本及能力，不論未來如何都可展開璀璨人生。

香港輔導教師協會主席何玉芬就認為，現時同學最重要便是「保持Curious（好奇心）」和「Widen our choice（擴闊個人的選擇）」，雖然未來無法得知，疫情底下或許有許多工種如航空業等都式微，但同學應保持好奇心去學習新知識裝備自己，多作新嘗試，應付未來不同情況。她亦指出，現時有許多新興行業，如網絡紅人、經營網店等，年輕人不應以為這些行業無須繼續讀書升學，恰恰相反，不同行業都需要有理性判斷思維和學習能力的人，而這些正正是升讀大學可培訓的技能，且繼續升學亦有助拓展人際關係。

對於近年有許多學生考慮海外升學，何玉芬就表示，現時最受港人歡迎的海外升學地區分別是台灣、內地及英國，她提醒同學海外升學非隔山買牛，切忌道聽塗說，應先了解自己需要、海外升學資訊，充分知情後再作選舉。她又建議家長需學習放手，多理解和與子女溝通。

同學於講座上就提到，雖然疫情下有難知未來發展，將來不同行業轉變亦很大，但保持心態樂觀正面，多嘗試新事物，相信自己，人生也會有許多選擇。