觀塘餐廳就拒導盲犬入內而致歉　失明人協進會冀事件增大眾認知

觀塘駿業街一間日本餐廳拒絕失明人士詠文及導盲犬Delta進入餐廳，事件引發軒然大波，涉事餐廳其後向詠文致歉，並稱願意將事發當日及指定日子的營業額捐予失明人協進會。協會昨(19日)發公告稱，詠文接受餐廳的道歉，但已婉拒捐贈營業額的建議，僅希望藉此事讓更多人認識導盲犬使用者的需要。

協進會稱，本周三(17日)收到有求助後，同事已經向平機會及食環署反映情況。而事件中餐廳老闆已致歉，並願意了解餐廳應如何配合導盲犬使用者的需要，承諾類似事情日後不會再發生，詠文對此接受道歉，協進會對此亦歡迎，希望藉此事讓更多人認識導盲犬使用者的需要，接受導盲犬可以自由出入公共場所及乘搭公共交通工具。

不過，協進會婉拒餐廳提出將事發當日及指定日子的營業額捐予失明人協進會的建議，會方指深明現時飲食業寒冬，各食肆在疫情下掙扎求存，不用以捐款方式致歉，但歡迎餐廳老闆與員工成為會方的活動或陪診義工，協助視障人士之餘，也可以從中對他們的需要與特質有多一點認識，讓社會更加共融。

協進會又稱詠文收到餐廳老闆親自致歉後，心情已「好返好多」，期望事件可以盡快平息。