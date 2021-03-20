派對房間仍需關閉　業界促有秩序下復業

因疫情嚴峻，政府早前宣布關閉包括派對房間等處所。有派對房間業界今日(20日)表示，業界生意嚴重受創，批評政府未有和業界溝通，一直實行鴕鳥政策、不負責任。業界促請政府讓業界在有秩序下復業，同時向政府爭取賠償。

派對房間苦主聯盟發起人林先生指，派對房間在疫情期間已經經歷3次停業，斷斷續續合計停業超過半年時間，惟政府一直沒有和業界溝通，斥政府鴕鳥政策、部門間互相推卸責任，該等行為極不負責任。他又指，經非正式統計香港約有500間派對房間，當中5成至6成的派對房間已經轉手；2成至3成房間已經結業，甚至有人急忙轉手而不設轉手費，只為求不用繳交昂貴租金，可見業界飽受煎熬。

有見及此，業界促請政府盡快讓派對房間在有秩序下復業，並承諾會在接待前為客人量體溫、消毒房間、遵從禁聚令、不提供食物及不准客人在房間內進食等；員工會定期接受病毒檢測；客人全程亦需要戴口罩、使用「安心出行」流動應用程式等。另外，業界希望政府為每間派對房間提供10萬至15萬港元的賠償，以及促請政府部門與業界溝通，正視並採取相關措施。