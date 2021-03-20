帶刺圍欄重創猴子傷口達7吋　市民促盡快拆除

漁農自然護理署繼為西貢「531」牛套上追蹤頸箍，令其嚴重不適後，又在金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場加裝帶刺圍欄，疑致猴子受傷。東網記者今午(20日)到場視察，有市民指當局做法「無謂」、「多餘」，甚至認為圍欄上的棘線唯一用途是令猴子受傷，促當局盡快拆除。

東網記者今午到大埔道的停車場視察，發現加裝棘線的圍欄有猴群聚集，有些猴子更伏在棘線之上，猴子天生天養、不覺危險，但旁觀者看去，便覺危機一觸即發，猴子稍一不慎，即會被割傷。

市民蘇先生不時會到金山郊野公園看猴子，他直斥當局在圍欄上加裝棘線的做法，根本是虐畜，既浪費公帑、更傷及猴子，全無好處，不知加裝是所為何事。蘇提到，十數日前留意到停車場圍欄加裝棘線，自此見過有多隻猴子受傷，傷口既深且長，令人望而不忍。蘇續指，附近有時會有狗隻出沒，猴子受驚後會亂走亂爬，容易被棘線所傷。他表示，已將情況向愛護動物協會反映，希望當局會拆卸棘線。

另一位市民溫先生直斥政府做事「無厘頭」，不明白當局為何要於上址設置棘線，形容棘線如刀一樣會割傷猴子，他親眼所見已有數隻猴子因而受傷，有些傷口呈L型、更長達6、7吋，擔心猴子的傷口會受感染。市民謝女士亦直言當局做法非常不好，並指當猴子打鬥時，不會留意環境，當局加裝這些棘線害猴子受傷，甚或會「害死」猴子，促當局要盡快拆卸棘線。