攜手照料2特殊需要子女　夫婦冀社會減少歧視增加支援

特殊需要兒童行為發展相對遲緩、社交能力較弱，照顧他們並不簡單，也對照顧者構成很大壓力。盧氏夫婦育有兩個特殊需要的子女，11歲長子患有亞氏保加症，天賦異稟卻有社交障礙；7歲幼女則患有中度智障及腦痙攣，仍未懂説話。作為父母固然遇上很多挑戰，但他們從不怨天尤人，攜手照料兒女。子女得以快樂、健康成長之餘，這份彼此尊重、關懷、善於溝通的精神，令他們香港基督少年軍「有品家庭選舉」中，榮獲《模範夫妻》獎項。

盧汝倫夫婦的長子患有亞氏保加症，歲半已懂英文拼音，學習能力極高，不過社交、情緒控制能力弱，容易與人發生爭執。幼女則有腦痙攣，他形容「就好似被大力打頭，斷斷續續打十幾下」，導致發展遲緩。兩夫婦雖然為照料子女疲於奔命，但他們知足常樂，經常互相關懷、分工合作，例如盧值夜班，日間就留家照顧兒女，讓經常通宵照顧女兒的太太休息。此外，盧每個周末都會和朋友打旱地冰球減壓，太太也會參加烹飪、手工藝等興趣班，放鬆身心。「我哋唔係捱世界，而係撐，仲要撐得開開心心」

所幸，在他們的努力，以及各種言語、情緒、物理治療下，兩個子女的情況都有改善，「大仔開始懂得控制情緒，細女都開始懂得表達訴求，只係未識講出口」。不過，他們經常要承受他人的目光。盧憶述，女兒十分喜愛玩拉鏈，有一次在街上伸手拉開陌生人的褲袋拉鏈，對方便馬上斥責他們偷竊，就算盧馬上道歉、解釋，對方也不停責罵，令他感到相當憤怒。「特殊兒童需要多外出，才能認識社會、融入社會，但香港歧視處處，政府推廣也不足，導致很多家長不敢帶他們出街」，

他又指，特殊兒童需要各式各樣的專業治療，但傷殘津貼杯水車薪，很多家庭難以負擔昂貴的費用，他希望政府能推出補貼，或安排在讀學生實習，增加人手，以縮短治療服務輪候時間，給予特殊兒童更全面、及時的支援。