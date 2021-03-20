政Whats噏：社署被轟官僚冷血無人性　議員促簡化審批程序加強培訓

疫情下本港最新失業率升至7.2%，但政府仍然企硬唔推「失業援助金」，只係叫失業人士申請「失業綜援」。之不過，負責審批綜援等援助、津貼嘅社會福利署（社署）都做唔好喎。過去不但一直被各界狠批處事官僚、審批繁複，令有需要嘅市民非但未能及時取得援助，市民更加要默默承受職員以惡劣態度對待，實在令人難以接受。有議員敦促社署必須與時並進，加快個案處理同發放援助嘅速度，並且要加強管理同培訓，令前線同事可以有返同理心！

立法會福利事務委員會委員柯創盛（柯仔）表示，唔少申請市民向社署申請援助時都會苦口苦面，事關申請程序非常繁複，一旦表格上有資料錯漏，就會好似小學生做錯功課咁被打回頭，申請程序就被迫延遲。而申請者多次修正申請表上嘅內容，無半年都起碼搞咗幾個月時間，想拎到有關援助變得遙遙無期。佢又以「長者生活津貼」為例，話即使有長者想申請，職員都只會畀份表格叫佢自己填，鬧爆社署唔少做法都欠人性化。

此外，柯仔又不滿唔少前線職員都好冇同理心，形容好似視申請者嚟「乞錢」咁，用非常惡劣態度去對待佢哋。柯就提到，好多香港人本身都好有骨氣，有能力嘅都唔會嚟申請，所以嚟得申請嘅都係活喺水深火熱之中，被逼默默承受職員嘅態度。佢又提到申請獲批後，亦要等多至少一個月先能夠發放，變相完全發揮唔到及時雨嘅作用。

佢又透露，自2019年社會事件爆發開始，其議辦每星期都會收到至少10宗求助，希望可以協助佢哋申請相關援助；到依家疫情爆發超過一年，最近嘅求助宗數更飆升超過兩倍。佢形容唔少申請人失業已久，或者被逼放咗好耐無薪假，好急需政府嘅支援，希望當局可以提升處理申請同發放資助嘅效率；又希望社署署長梁松泰加強管理同培訓，令前線員工用更加有同理心嘅態度，去處理申請個案或同申請人溝通嘞！