網傳中年漢疑打復必泰後抽搐　需抬上擔架床送治

繼有市民接種復必泰疫苗死亡後，再有市民疑接種復必泰疫苗後出現嚴重副作用。互聯網流傳一條短片，片中一名男子在疫苗接種中心內出現疑似抽搐的徵狀，及後由醫護人員抬上擔架床，現場氣氛一度緊張。有網民認出該疫苗接種中心位於元朗體育館，並接種復必泰疫苗。

網上影片顯示，一名男子身穿短褲波鞋，感到不適並一度躺在凳上，由數名工作人員照顧，他及後出現疑似全身抽搐，維持數秒，此時大批醫護人員將他抬上擔架床，現場市民亦表現驚慌，不知所措。

有網民表示，該疫苗接種中心位於元朗體育館，為市民接種復必泰疫苗，而東網根據康樂文化事務署的相片顯示，相片中的四周環境亦吻合。

醫院管理局發言人指，公立醫院醫護人員會根據機制向衞生署呈報符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件的求診個案。衞生署的專家委員會會進行審議，包括進行因果關係評估，並會適時於「香港新冠疫苗的安全監察」報告中公布。如屬嚴重事件，會盡快作出公布。每日由社區疫苗接種中心的送院個案，會由政府透過新聞稿公布。