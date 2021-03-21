遊客絕迹逾年　賓館東主冀轉營過渡屋帶來基本收入

位於尖沙咀的美麗都大廈目前約有82間賓館，大廈業主立案法團主席呂剛毅透露，近95%賓館有意參與今次政府資助非政府機構（NGO）租用酒店及賓館房間作過渡屋的計劃。本身在該大廈經營3間賓館的他目前靠借債「死頂」，苦訴疫情下即使減租一半亦只能租出一半房間，他認為計劃能帶來固定收入，「至少唔使日日見到一堆空房冇人租！」

在港經營賓館近15年的呂剛毅表示，疫情下遊客近乎絕迹，生意相當難做。他最高峰在美麗都大廈內同時經營6間賓館，但近期因難抵租金而將其中3間退租停業，另向銀行借貸逾70萬港元支撐餘下的賓館營運。他無奈表示「咁多年都未試過慘到，要借錢開門做生意」，又言已解散大多員工，「一腳踢」負責客人登記及執房等工作。

呂剛毅指出，以往房租為日租300至400港元，平均一間房一個月收入約1萬港元，惟近年鑑於疫情「無客」就改為月租約4000港元。他指目前經營的3間賓館包括福建賓館、聯安賓館及福建酒店共提供18間房，但過去一年半經常近一半房間空出，「減租一半都冇人租！」

呂認為今次政府資助計劃能帶來基本收入，紓緩燃眉之急，「至少間間房都有人租」。他建議以月租及包水電費方式向NGO出租房間，其中雙人房擬收5500港元、單人房擬收5000港元。他續指旗下賓館房間有浴室、電視及冷氣等設備、走廊有共用洗衣機、租客亦可於房內無火煮食，相信能滿足輪候公屋戶的基本生活需要。