黑幫派對房間藏武器　拘負責人票控18客

警方經情報分析及深入調查後，得知有不法之徒在觀塘駿業街66號一工廈單位非法經營派對房間，並持續營運；經部署後，並予以打擊。東九龍總區重案組聯同反三合會行動組探員，於昨晚(20日)深夜11時30分採取代號「勇爵」行動，成功搗破該非法營運派對房間，當場截查包括場地負責人等20名男女，並檢獲大批證物，計有麻雀枱、卡拉OK設備及遊戲用品。

與此同時，探員經仔細搜查後，在派對房間的消防喉位置，搜出一批攻擊性武器，包括2支伸縮棍、3支鐵棍，隨即以涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）及「藏有攻擊性武器」，拘捕一名姓陳(21歲)本地男負責人，他正被扣查。另外，派對房間內10男8女顧客(21至45歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方遂向他們發出傳票。行動中，警方亦檢獲一張麻雀枱及一部遊戲機。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，調查顯示，涉案派對房間由黑幫操控，經營約2個月，光顧客人需由熟人介紹，而警方檢獲的武器，不排除發生打鬥時，以備不時之需；他又呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

另外，觀塘警區特遣隊及機動部隊人員同日晚上約9時，突擊搜查觀塘區內20多間派對房間，發現3間分別位於興業街14號及成業街15-17號的派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。警員拘捕2名分別為21歲及27歲的男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他們現正被扣留調查。

另外，3間派對房間內，共28名男顧客及20名女顧客，年齡介乎16至31歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款告票。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。