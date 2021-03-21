旅舍界料逾3000間房可轉作過渡屋　政府料月內舉行簡介會

政府計劃資助非政府機構(NGO)租用酒店及賓館房間作過渡性房屋，當局最快本月內向旅舍界和NGO代表召開簡介會。目前計劃預算租用800間房，不過旅舍界估計可提供的房間多達逾3000間，料屆時競爭激烈。惟有賓館代表批評政府計劃有欠周詳，不應將酒店及賓館劃一處理，擔心NGO傾向選擇發展空間較大的酒店合作，令有意參加計劃的賓館最終無人問津。另有NGO代表明言對房間大小及租金方面安排仍未釐清，希望當局盡快交代。

香港旅舍業商會主席連思杰指出，業界在疫情下苦無生意，出現空房處處情況。他估計業界就計劃可提供的房間多達3000間以上，直言業界對於接待住客已經萬事俱備，但礙於目前計劃執行細節未明，如不同房型房價亦未有共識，坦言對計劃運作及客流都不感樂觀，擔心計劃最終「雷聲大、雨點小」，令本已經營困難的業界再度失望。

香港旅遊業賓館聯會主席劉功成認為計劃難以執行，直斥政府將酒店及賓館「一視同仁」處理，反映當局考慮不周，只因賓館普遍面積較酒店細，可供改動的空間因而較少，「酒店大多呈多層設計，大可以劃出一層作共享空間予住客煮食及洗衣；而賓館冇咁多空間，就算劏房的空間及設備都隨時多過賓館！」劉認為，此情況下難保NGO傾向與發展彈性較大的酒店合作，而令賓館備受「冷落」。他建議政府為酒店及賓館作不同安排，或考慮改以經濟資助，直接協助業界度難關。

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，對計劃下房間要求及租金安排存有疑慮，認為計劃實行起來絕不容易。他指入住過渡屋的大多是家庭戶，他們入住上述酒店賓館房間時定會帶上大批家當及家具，憂心房間太細而難以滿足其居住需要。不過蔡又指，基於此等「過渡酒店/賓館」環境企理，可短時間內安排入住，所以「有房都盡量去用」，相信尚須與政府持續討論執行細節。

運輸及房屋局過渡性房屋專責小組項目總監陳立銘向東網透露，計劃初步不打算設下「最小房間面積」的申請規定，以免令申請人卻步，「不同NGO有不同服務對象，可能細細間都啱住」。他得悉外界對水電費的關注，個人認為日後租金包水電的做法最為理想，不過礙於環境限制可能未必「間間都裝到獨立錶去計算費用」，所以不想一刀切規定要包水電，建議由旅舍與NGO商議作彈性處理。