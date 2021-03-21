位置偏僻路難行　緊急救援配套不足　䃟頭村村民促政府改善

疫情下不少市民都選擇在假日行山，呼吸新鮮空氣，大嶼山的山徑亦是不少遊人之選。但行山背後亦隱藏危機，例如位處大嶼山西北部的䃟頭村，其山徑於假日會吸引大批行山客前往，但該處緊急救援配套非常不足，一旦發生意外，救護員需時至少45分鐘才能入村拯救。有村民擔心長此下去，會危及市民安危，促政府改善。

䃟頭村原居民代表謝擎天指，該村的交通一向不算便利，道路凹凸不平及偏窄，導致消防緊急救援服務較緩慢，而村內常駐人口只有百人。他坦言，即使有過百名居民有意回歸該村，但都因救援設備不足而卻步。他稱，過往村民出現意外，救護員需時至少45分鐘才能入村，亦試過有行山客遇上意外，救護員需時2個半小時才到場進行救援。他擔心隨遊人漸多，若未來再次發生意外，有機會因延遲救援而釀成意外。

年屆70歲的村民謝玉光亦指，自己出入需用輪椅，曾試過在該村連接東涌市區的小徑摔倒，等了約1小時才有途人扶起自己，幸最終無礙。他指，由村通往市區的部分路段較崎嶇，但他每3個月需到醫院覆診，家人每次都擔心其安危。他稱，由於整個路段業權分散，故一直未有人能修修葺道路，盼政府能夠鋪好道路，支援救援服務。

消防處回應指，曾以救護電單車在通往䃟頭村的村路進行測試，發現村路狀況及設計並不適合救護電單車行駛。該處稱，在一般情況下，當接獲䃟頭村的緊急召喚時，救援人員會將救援車輛駛至東涌侯王廟外停泊，然後徒步前往䃟頭村。如有需要，則會在派出消防及救護車的同時，亦會要求飛行服務隊的直升機協助救援。