大澳䃟頭村擬劃作特殊科學價值用地　村民斥政府事前無諮詢

城市規劃委員會早前公布沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖，將位於大嶼山西北部，面向港珠澳大橋香港連接路和香港國際機場的155.92公頃土地，劃作「具特殊科學價值地點」及「非指定用途」地區，區內有沙螺灣村及䃟頭村受該規劃影響。䃟頭村村強烈反對有關規劃，批評政府事前零諮詢，又揚言若政府一意孤行，繼續漠視民意，居民不排除採取行動，與政府「攬炒」。

大澳䃟頭村原居民代表謝擎天批評，居民對有關規劃「乜都唔知」，是有心村民主動上網查資料後才如夢初醒。他炮轟政府的做法如同一刀切，「你有你講，佢有佢做」，斥規劃方式粗暴。他指，村民本身有共識要綠化及保育村莊，甚至主動邀請長春社合作，研究附近生態，目前村內更約有10位村民進行農耕工作。他續指，早前更有村民有意進行溫室栽種，惟屢遭部門拖延，故質疑政府一早有意將䃟頭村納入發展草圖。他坦言只期望政府能夠接納村民意見，活化及美化該村。

面對該草圖內逾9成範圍被暫劃為「非指定用途」地區，謝擔心未來土地被劃作綠化地帶或自然保育區等，屆時居民便不能在原有地進行農耕或鄉村發展，他擔心居民原有生活被打亂，坦言目前僅能期望能夠保留原有的鄉村面貌。

同屬䃟頭村原居民的離島區區議員何紹基指，政府從沒有就發展審批地區草圖與村民徹底溝通，形容政府協調工作不理想，更令偏遠地區村民失望，達致雙輸局面。他擔心村民要求被忽視，希望政府可以活化傳統鄉村，又稱未來會考慮將事件提出在區議會大會討論。

規劃署回覆指，現時䃟頭村一帶主要位於《沙螺灣及䃟頭發展審批地區草圖編號DPA/I-SLW/1》的範圍內，該署正就大綱草圖的擬稿以及各土地用途地帶建議諮詢相關鄉事委員會、離島區議會及相關持份者，稍後並會把收集到的意見提交城規會作進一步考慮。在獲城規會同意後，有關分區計劃大綱草圖會根據《條例》第5條刊憲，取代有關的發展審批地區草圖，並在兩個月的展示期內進行法定公眾諮詢。