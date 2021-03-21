東方日報A1：國泰靠害員工　地勤洗巴士恐染疫

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，獲政府注資巨額公帑續命，其旗下香港機場地勤服務有限公司（HAS）卻「諗縮數」，要求負責搬行李的地勤簽同意書，自願消毒機組人員乘搭的接駁巴士車廂，但提供的防護衣物卻得半套，「有衫冇褲」，「遮身不遮腳」。員工擔心隨時染疫禍延家人；勞方代表則炮轟HAS高層安坐冷氣房中指指點點，輕視前線員工安危。HAS表示，消毒工作全屬自願，又死撐防護裝備合乎衞生當局要求。

按政府現時規定，抵港機組人員須接受新冠病毒檢測，並於機場等候結果，完成後到酒店自我隔離。消息指，HAS早前向行李服務組的員工發出一份名為「支援接載服務組—特別職務工作」的同意書，內容是要求該組員工由本月11日起，到香港機場1號停車場的（前）專車候車處，即現時機組人員等候檢測報告的地點，消毒及清潔接載機組人員的巴士車廂，每更工作9至10小時，並且每14日接受一次新冠病毒檢測。該同意書更列明，員工一旦同意參加有關工作，其後不能改變意願。

有HAS現職員工怒斥資方的要求草菅人命，因為他們未曾接受過專業消毒培訓，而獲派的防護衣物「有衫冇褲」，未能遮掩下半身，揶揄公司是否認為飛沫及新冠病毒長了眼睛，懂得避開雙腳，批評公司為節省清潔費用而賭上員工及其家屬的性命，是極度不負責任，冷血得令人心寒。

另有員工指，資方僅給予員工考慮約一星期，未知有關調動是否屬長期安排，擔心一旦拒絕會被調職到其它部門，影響往後升遷。員工又指，新冠肺炎有潛伏期、檢測結果非「百分百可信」，深怕會不慎染疫，每日上班都「提心吊膽」。

勞工顧問委員會勞方代表、港九勞工社團聯會副主席譚金蓮表示，本港仍不時有確診個案從機場輸入，當中包括了變種新冠病毒個案，而機組人員的播疫風險較一般人高，加上新冠病毒傳播力強，地勤要求消毒車廂時有合適防護衣物是合情合理。她認為，防護衣物「有衫冇褲」是很不理想，HAS的高層應該重視員工的意見，改為提供可覆蓋全身的防護衣服，而非坐在辦公室中「歎冷氣」指指點點，輕視前線員工安危。

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明表示，收到HAS員工的相關投訴，他促請資方若要求員工清潔接載機組人員的巴士，便有責任提供足夠防護裝備。他指，雖然有員工表明擔心會染疫，但他暫未聽聞資方有就員工的憂慮提出更多保障。

HAS回覆指，負責有關工序的員工全屬自願性質，而巴士司機及清潔人員均須佩戴符合當局要求的防護裝備，包括保護衣、防護鏡、面罩及手套，又指服務供應商已外聘一家專業消毒服務公司，配合同事進行防疫消毒工作。

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