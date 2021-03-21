燃油車霸充電位　變相「有位冇電叉」

截至今年1月底，全港共有逾1.8萬輛已登記電動私家車，約佔全港已登記私家車數目的2.8%。但截至去年底全港只有3,351個公共電動車充電器，即平均約每5輛電動車共用1個充電設備，當中約3分1設於政府停車場。有電動車車主不滿充電車位經常被霸佔，變相「有位冇電叉」。

申訴專員公署2019年調查指政府停車場的充電泊位經常被非電動車佔用。政府去年8月開始推行為期半年的試驗計劃，於4個運輸署管理的停車場，包括林士街多層停車場、天星碼頭多層停車場、大會堂停車場和天后停車場，將每個停車場10至13個配備充電器的泊位，劃為電動車專用泊位。

「個措施真係冇咩用，燃油車要霸嘅都會霸到。」電動車車主阿樂指，不少停車場的充電泊位旁早已放有「電動車優先」的雪糕筒，但燃油車司機經常無視，搬開雪糕筒照樣泊車，他曾因為泊位問題與的士司機發生口角。他認為將充電泊位遷到較高樓層或較偏僻的位置作用較大，每個泊位都設有充電器最為理想。由於政府停車場大部分均為中速充電器，充電時間較長，他寧願到時租較貴、但設有快速充電器的商場停車場泊車。