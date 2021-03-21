政府彈出彈入　普及電動車淪空談

環境局推出首份《香港電動車普及化路線圖》，措施包括2035年或以前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車；提高電動車「一換一」首次登記稅寬免額；要求未來新建私人樓宇停車位必須配備充電基建；培訓電動車技術及維修人才等。議員批評政府過去的電動車政策多次「彈弓手」，未能展現推動電動車的決心。

相關計劃從多方面擴展充電網絡，包括研究未來新建樓宇停車位必須配備充電設施；新發展區的公共運輸交匯處亦須提供充電位；研究加油站與加氣站轉型至充電站可行性。預計2025年，私人充電設施將增至15萬個，公共充電設施增至5,000個，政府停車場亦會徵收充電費，逐步將充電服務市場化。至於電池回收方面，會爭取未來數年立法就電動車退役電池推行生產者責任計劃。

議員陳恒鑌評政府過去的電動車政策多次「彈出彈入」，時而取消或重推電動車首次登記稅寬免，早年又推出電動車一換一計劃，立場搖擺不定，令市場質疑政府推廣電動車的決心，沒有信心購買電動車。他促請政府增加電動車充電網絡，「澳門都喺咪錶位加裝充電器，既然依家香港都換新咪錶，點解唔加埋充電設施呢？」