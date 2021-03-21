社交禁令何時了　還看疫苗剩多少　張建宗：達群體免疫方放寬

連日來都有高官宣稱，為提供誘因吸引市民接種疫苗，將包括通關、放寬社交限制等實施已久的禁令與打疫苗針綑綁，企圖逼港人就範。政務司司長張建宗今早(21日)發表網誌表示，接種疫苗人口達到較高比例、社區出現群體免疫時，就有較大機會放寬社交距離措施。

他認為，確保新冠疫苗的安全、效能和質素，是政府推行疫苗接種計劃時的首要考慮，已為接種異常事件設立藥物安全監測系統，收集醫護人員及藥劑業界呈報的報告，而新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，亦會負責監察接種疫苗可能出現的異常事件，並提供專業意見。

健身室群組爆發以來，已迅速成為至今第2大確診群組，影響逾140人，張表示，個案追蹤工作在防疫抗疫方面尤為重要，實有賴約200名，包括警務處、海關及入境事務處等紀律部隊成員參與個案追蹤，可以在短短數日內，追蹤約1,500名接觸者及將密切接觸者送往檢疫，並追蹤約3,200名密切接觸者的家庭成員，要求他們強制檢測。換言之，每宗確診個案平均找出約35名接觸者或家庭成員，他形容是不簡單的「非常」任務，工作人員功不可沒。

由於追蹤到的感染人數及其密切接觸者倍增，逾1,000名包括學生、小童及嬰兒在內的檢疫人士，須在數日內入住檢疫中心或檢疫酒店。張表示，對相關人士的特別需要尤其關注。除家長可與其幼兒一同檢疫，檢疫中心亦備有一系列兒童及嬰幼兒食物及用品予家長使用，其中包括小雪櫃、嬰兒床、小童餐具、沐浴用品及衣物，亦有填色畫冊，顏色筆，玩具等，如家長有其他需求亦可向當值職員提出，衞生署及民安隊會盡力協助。