失業率飆17年新高　羅致光避談就業　轉行講環保

新冠肺炎疫情持續逾年，根據統計處公布的數字，去年11月至今年1月經季節性調整失業率急升至7%，失業惡化情況更創17年來的新高。不少港人被打爛飯碗，主管勞工及福利事務的勞福局局長羅致光於今早(21日)的網誌卻忽然「踩過界」，轉行大談「環保」，甚至將自己中學、大學觀落花的陳年舊事公諸於眾，卻對本港嚴峻的就業情況隻字不提，遑論有何「補鑊」措施。環保固然是好事，高官只談風月、為官避事卻肯定非港人樂見，羅自上任以來，本地強積金對沖等問題尚待解決、就業環境屢創新低，表現如此不濟，實難叫港人點頭稱是。

羅提到，新一份財政預算案預留了1.5億元推行「綠色社福機構」，資助合資格社福機構安裝節能裝置，機電署前年3月起已推行「採電學社」計劃，獲社署津助的非政府福利機構可申請免費安裝太陽能發電系統，首批參與計劃機構包括香港紅十字會，總部大樓天台已安裝了太陽能板，發電系統接駁至大樓供電系統，用電更環保。

他又稱，近年社會福利機構建築紛紛採用環保能源裝置，包括2019年落成的觀塘啟能綜合康復服務大樓，與快落成的前屯門小欖醫院舊址，重建的綜合康復服務大樓，都有採用節能裝置，及可再生能源發電如安裝太陽能光伏板。

他鼓勵更多獲社署津助的社福機構，善用「綠色社福機構」和「採電學社」這兩個計劃，不但可以為減碳出一分力，更可以向有關電力公司根據特定的價格，收取上網電價。政府致力在2050年前令香港實現碳中和。