再有區議員表態宣誓保議席　陳梓維被斥「為份糧出賣手足」

政府將要求區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，不少泛民主派政黨猶豫不決之際，離島區議員王進洋日前表明會宣誓，油尖旺區議員陳梓維昨(20日)亦在社交平台Facebook(Fb)發文表示將會宣誓，但指是街坊認為佢應宣誓，又稱有公安部門曾經約談其內地親友。其借「民意」過橋以保議席的行為隨即遭網民鬧爆，直斥其為份糧而「出賣手足」！

王進洋上月曾就宣誓問題表明立場，揚言將會辭去區議員一職，惟後來卻反口覆舌，先改口指「未必唔會宣誓」，至昨日更宣布決定宣誓留任。有關決定引來網民抨擊，除了炮轟王「背叛手足」，質問其「有無良知」外，亦有人指對其感失望。

在王表態後，陳昨日亦在貼文中表示，區內街坊一致認為他需要宣誓，又提及過去建制派在任時，出現不少天價維修事件，而對方辦事處職員態度惡劣，更指街坊均深知其處事認真。他亦透露收到大陸親友通知曾有公安部門與他們約談，他相信自己的新移民身份已成中共眼中釘，但他仍決定會宣誓。不過有網民就留言批評其「出賣手足、正契弟」，亦有人嘲諷他「糧支最緊要」。

陳梓維上任逾一年多的工作表現一直備受質疑，如在年初時，他接到街坊投訴後，竟然將個案轉介於對手幫忙，當時即被網民怒轟其能力有問題。他又曾經因宣布辦事處在農曆新年期間會收爐至初十八再啟市，而引起網民熱議。